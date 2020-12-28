Космонавты на МКС начнут отмечать Новый год вместе с Камчаткой

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, которые сейчас находятся на борту Международной космической станции (МКС), начнут отмечать Новый год вместе с Камчаткой и продолжат вместе со всеми часовыми поясами России. Об этом сообщил Кудь-Сверчков в понедельник.

"Отмечать мы начнем в 15:00 по Москве вместе с жителями Петропавловска-Камчатского и будем продолжать на каждом витке, проходящем над нашей огромной страной от Камчатки до Калининграда", - сказал космонавт в видео, выложенном на его странице в Instagram.

По словам члена экипажа МКС, линию перемены дат станция пересечет над Тихим океаном в 16:05 мск. "Это значит, что на Земле, под нами, уже наступит 1 января, хотя на борту станции все еще будет 31 декабря, ведь мы живем по Гринвичу", - пояснил он.

Кудь-Сверчков отметил, что возможность отмечать Новый год у членов экипажа МКС есть 16 раз, так как на каждом из 16 витков за сутки станция будет пересекать часовой пояс, в котором наступает 1 января.

Сейчас на МКС находятся российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и японский астронавт Соити Ногути.