Основные работы по подготовке МКС к стыковке модуля "Наука" проведет следующий экипаж

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Большую часть мероприятий в рамках подготовки к интеграции многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" с Международной космической станцией (МКС) выполнит следующий экипаж. Об этом сообщил космонавт Сергей Кудь-Сверчков, который находится на борту МКС.
"Основная часть мероприятий по подготовке к стыковке и интеграции многофункционального лабораторного модуля выпадает на следующую экспедицию", - рассказал Кудь-Сверчков в видео, выложенном на его странице в "ВКонтакте".
В частности, экипажу предстоит подготовить модуль "Пирс" (СО1) к отстыковке, на его место прибудет модуль "Наука".
По словам Кудь-Сверчкова, с прибытием МЛМ на российском сегменте появится больше возможностей проводить эксперименты. "Появятся специализированные стойки для установки научного оборудования, многозонная электровакуумная печь, термостаты", - отметил космонавт.
Он сообщил, что модуль "Наука" будет оснащен шлюзовой камерой и манипулятором, что позволит проводить эксперименты на внешней стороне станции, в том числе в автоматическом режиме.
Ранее руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил в интервью телеканалу "Россия-24", что "Наука" будет запущена на орбиту летом 2021 года, для интеграции модуля со станцией потребуется семь-восемь выходов в открытый космос. Запуск корабля "Союз МС-18" с новой длительной экспедицией запланирован на апрель 2021 года. Ранее межведомственная комиссия по отбору космонавтов утвердила состав его основного экипажа, в который включены космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров и Сергей Корсаков. Дублеры - Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и Дмитрий Петелин.