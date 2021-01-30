Основные работы по подготовке МКС к стыковке модуля "Наука" проведет следующий экипаж

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Большую часть мероприятий в рамках подготовки к интеграции многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" с Международной космической станцией (МКС) выполнит следующий экипаж. Об этом сообщил космонавт Сергей Кудь-Сверчков, который находится на борту МКС.

"Основная часть мероприятий по подготовке к стыковке и интеграции многофункционального лабораторного модуля выпадает на следующую экспедицию", - рассказал Кудь-Сверчков в видео, выложенном на его странице в "ВКонтакте".