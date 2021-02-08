Космонавт с МКС сфотографировал песчаную бурю, окрасившую небо во Франции

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, который находится на борту Международной космической станции (МКС), сфотографировал с орбиты песчаную бурю, которая в субботу окрасила небо над некоторыми регионами Франции в бежевый цвет.

"Думаю, многие уже видели в сети кадры из Франции, где из-за песчаной бури небо окрасилось в бежевый цвет. А вот так это выглядит из космоса, с борта Международной космической станции", - подписал Кудь-Сверчков фотографии, опубликованные на его странице в Twitter.