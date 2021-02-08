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Космонавт с МКС сфотографировал песчаную бурю, окрасившую небо во Франции

На снимках видно, как мощный ветер переносит из пустыни Сахары большое количество песка

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, который находится на борту Международной космической станции (МКС), сфотографировал с орбиты песчаную бурю, которая в субботу окрасила небо над некоторыми регионами Франции в бежевый цвет.

"Думаю, многие уже видели в сети кадры из Франции, где из-за песчаной бури небо окрасилось в бежевый цвет. А вот так это выглядит из космоса, с борта Международной космической станции", - подписал Кудь-Сверчков фотографии, опубликованные на его странице в Twitter.

На снимках видно, как мощный ветер переносит из пустыни Сахары большое количество песка.

Телеканал BFM и газета Le Parisien в субботу сообщили об окрашивании неба над Францией в бежевый цвет. Такое явление не является в стране редким, однако обычно оно происходит ближе к весне.

В настоящее время на МКС находятся российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и японский астронавт Соити Ногути.

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