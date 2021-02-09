Космический корабль "Прогресс МС-15" будет затоплен в Тихом океане

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Грузовой корабль "Прогресс МС-15" будет отстыкован от Международной космической станции (МКС) и затоплен в несудоходной части Тихого океана во вторник. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Корабль отстыкуется от МКС в 08:21 мск 9 февраля и перейдет к автономному полету. Двигательная установка будет включена на торможение в 11:30 мск. Она проработает 3,4 минуты.

"В соответствии с расчетными данными специалистов ЦУП в 12:04 по московскому времени грузовой корабль "Прогресс МС-15" войдет в атмосферу Земли", - отметили в госкорпорации.

В Роскосмосе подчеркнули, что несгораемые элементы конструкции корабля упадут в несудоходном районе акватории Тихого океана.

"Прогресс МС-15"

Космический грузовик "Прогресс МС-15" был запущен 23 июля 2020 года в 17:26 мск на ракете "Союз-2.1а" с 31-й площадки (стартовый комплекс "Восток") космодрома Байконур. Он пристыковался к МКС в 20:45 и установил рекорд по скорости полета к станции среди грузовых кораблей. Полет от космодрома до станции у него занял 3 часа 18 минут.

Во время стыковки корабля возникло небольшое отклонение от мишени. Тогда космонавты, находящиеся на станции, предлагали специалистам ЦУП перейти в телеоператорный режим управления (ТОРУ). Однако переход в ТОРУ не потребовался. Позже в Роскосмосе подтвердили ТАСС, что при стыковке наблюдались некоторые отклонения корабля относительно мишени, но они находились в пределах допуска. Позже специалисты РКК "Энергия" провели детальный анализ процесса и функционирования системы сближения.

"Прогресс МС" - российский автоматический космический корабль, который создавался специально для обслуживания орбитальных станций. Используется для доставки на МКС различных грузов (топлива, научного оборудования, кислорода, воды, продовольствия и другого), а также для корректировки ее орбиты.

Сейчас на МКС находятся российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и японский астронавт Соити Ногути.