В NASA рассматривают возможность получения места для астронавта на "Союзе" этой весной

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. NASA рассматривает возможность получения дополнительного места для американского астронавта на российском пилотируемом корабле "Союз", который отправляется к Международной космической станции (МКС) весной нынешнего года. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

"В настоящее время NASA рассматривает возможность получения дополнительного места в предстоящей весенней миссии "Союза" по замене членов экипажа [на МКС] для астронавта NASA с целью заручиться дополнительным потенциалом к тому, что уже было запланировано управлением", - отмечается в документе.

"Дополнительное место на "Союзе" обеспечивает возможность поддержки как минимум одного члена экипажа из США на борту МКС в случае возникновения проблем с любым из [американских] космических кораблей", - пояснили в NASA.

В заявлении также говорится, что NASA сотрудничает с американскими компаниями Boeing и SpaceX для "обеспечения безопасной и надежной транспортировки членов экипажа на МКС и обратно". В управлении напомнили, что из-за эксплуатационных ограничений члены экипажа должны лететь на станцию и возвращаться на одном и том же космическом корабле. Экипаж, находящийся в настоящее время на борту станции, должен вернуться на "Союзе" и на американском корабле Crew Dragon корпорации SpaceX соответственно в апреле и мае.

Ожидается, что космический корабль SpaceX будет запущен, как и планировалось, 20 апреля. Как отмечается в заявлении, если запуск отложится, либо потребуется преждевременное возвращение на Землю американского корабля, "NASA рискует не иметь члена экипажа из США на борту МКС".

При этом в ноябре прошлого года в Роскосмосе сообщили, что межведомственная комиссия по отбору космонавтов утвердила основной и дублирующий экипажи 65-й длительной экспедиции, которая отправится на МКС в апреле 2021 года на пилотируемом корабле "Союз МС-18" с космодрома Байконур. Это будет полностью российский экипаж. До этого экипаж, состоящий только из россиян, летал в 2000 году на орбитальную станцию "Мир".