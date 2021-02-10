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В NASA рассматривают возможность получения места для астронавта на "Союзе" этой весной

Организация также сотрудничает с компаниями Boeing и SpaceX для "обеспечения безопасной и надежной транспортировки членов экипажа на МКС и обратно"

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. NASA рассматривает возможность получения дополнительного места для американского астронавта на российском пилотируемом корабле "Союз", который отправляется к Международной космической станции (МКС) весной нынешнего года. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

"В настоящее время NASA рассматривает возможность получения дополнительного места в предстоящей весенней миссии "Союза" по замене членов экипажа [на МКС] для астронавта NASA с целью заручиться дополнительным потенциалом к тому, что уже было запланировано управлением", - отмечается в документе.

"Дополнительное место на "Союзе" обеспечивает возможность поддержки как минимум одного члена экипажа из США на борту МКС в случае возникновения проблем с любым из [американских] космических кораблей", - пояснили в NASA.

В заявлении также говорится, что NASA сотрудничает с американскими компаниями Boeing и SpaceX для "обеспечения безопасной и надежной транспортировки членов экипажа на МКС и обратно". В управлении напомнили, что из-за эксплуатационных ограничений члены экипажа должны лететь на станцию и возвращаться на одном и том же космическом корабле. Экипаж, находящийся в настоящее время на борту станции, должен вернуться на "Союзе" и на американском корабле Crew Dragon корпорации SpaceX соответственно в апреле и мае.

Ожидается, что космический корабль SpaceX будет запущен, как и планировалось, 20 апреля. Как отмечается в заявлении, если запуск отложится, либо потребуется преждевременное возвращение на Землю американского корабля, "NASA рискует не иметь члена экипажа из США на борту МКС".

При этом в ноябре прошлого года в Роскосмосе сообщили, что межведомственная комиссия по отбору космонавтов утвердила основной и дублирующий экипажи 65-й длительной экспедиции, которая отправится на МКС в апреле 2021 года на пилотируемом корабле "Союз МС-18" с космодрома Байконур. Это будет полностью российский экипаж. До этого экипаж, состоящий только из россиян, летал в 2000 году на орбитальную станцию "Мир".

Теги
СШАРоссияКосмос
Роскосмос ожидает конкретных предложений от США по весеннему полету на МКС
Ранее NASA сообщило, что рассматривает возможность получения дополнительного места для американского астронавта на российском корабле "Союз"
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