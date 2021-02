SpaceX вывела на орбиту очередную партию спутников Starlink

НЬЮ-ЙОРК, 16 февраля. /ТАСС/. Американская компания SpaceX вывела во вторник на орбиту 60 микроспутников Starlink. Трансляция велась на ее сайте.

Отделение отсека со спутниками от второй ступени ракеты-носителя Falcon 9 произошло через 1 час 5 минут после запуска на высоте около 280 км. "Спутники Starlink удаляются [от ступени], что подтверждает доставку груза", - прокомментировала ведущая трансляции.

Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 22:59 15 февраля по времени восточного побережья США (06:59 16 февраля мск). Предыдущий запуск ракеты компании с аналогичным грузом состоялся 4 февраля.

После старта сотрудники SpaceX не смогли успешно вернуть первую ступень ракеты на плавучую платформу Of Course I Still Love You, она упала в Атлантический океан через несколько минут после запуска.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в 10 млрд долларов. В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 аппаратов Starlink.