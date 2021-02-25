Первый запуск тяжелой ракеты New Glenn компании Blue Origin перенесли на конец 2022 года

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Первый запуск тяжелой ракеты-носителя New Glenn компании Blue Origin перенесен на конец 2022 года. Соответствующее заявление опубликовано в четверг на сайте компании, принадлежащей предпринимателю Джеффу Безосу.

"В связи с тем, что мы дорабатываем ракету-носитель New Glenn и инфраструктуру для ее запуска на мысе Канаверал (штат Флорида), расписание было изменено для того, чтобы удовлетворить спрос коммерческих клиентов Blue Origin. На данный момент первый запуск New Glenn намечен на четвертый квартал 2022 года", - указывается в документе.

Согласно заявлению Blue Origin, соответствующее решение в компании приняли после того, как ее ракета не была выбрана для осуществления запусков в интересах Космических сил США, контракт на которые получили конкуренты Blue Origin - компании SpaceX и United Launch Alliance. Изменение графика запусков было согласовано с частными клиентами Blue Origin, указывается в заявлении.

Ранее Blue Origin планировала в 2021 году осуществить первый запуск своей тяжелой ракеты-носителя. Она должна была вывести на орбиту спутники канадского оператора Telesat для обеспечения широкополосного интернета в любой точке Земли.

Носитель New Glenn с многоразовой первой ступенью назван в честь Джона Гленна - первого астронавта США, совершившего орбитальный космический полет в 1962 году. Об этой разработке Blue Origin объявила в 2015 году. В перспективе Blue Origin намеревается создать тяжелую транспортную космическую систему под названием New Armstrong, в честь астронавта NASA Нила Армстронга - первого человека, ступившего на поверхность Луны в 1969 году.