Российские спутники помогли отследить динамику извержения вулкана Этна

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Данные с российских спутников "Электро-Л" позволили отследить динамику и энергетические характеристики извержения вулкана Этна в Италии. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

По его словам, интересные результаты получены в спектральном канале 3,5-4,1 мкм, который оптимален для наблюдения высокотемпературных источников излучения на поверхности Земли. "Благодаря высокой температурной чувствительности в этом спектральном диапазоне обеспечивается возможность обнаружить и надежно отслеживать динамику и энергетические характеристики процесса извержения вулкана", - отметил Рогозин.

По словам главы госкорпорации, съемка извержения проводилась одновременно с двух ракурсов спутниками "Электро-Л" номер 2 и номер 3. "Возможность одновременной съемки участков подстилающей поверхности с геостационарных гидрометеорологических КА "Электро-Л" также открывает для российских потребителей новые дополнительные возможности для анализа процессов, происходящих как на поверхности, так и в атмосфере Земли", - пояснил он.

Рогозин также сопроводил публикацию снимками со спутников.

Крупнейший действующий в Европе вулкан Этна находится под постоянным наблюдением специалистов. Повышение вулканической активности было зафиксировано Национальным институтом геофизики и вулканологии в 16:10 по местному времени (18:10 мск) 16 февраля.