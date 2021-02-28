Спутник "Арктика-М" запустят с космодрома Байконур

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартует с 31-й площадки космодрома Байконур утром в воскресенье. Вместе с разгонным блоком "Фрегат" она выведет на орбиту гидрометеорологический спутник "Арктика-М" номер 1.

Старт запланирован на 09:55 мск. Примерно через девять минут разгонник со спутником отделится от третьей ступени ракеты. Выведение космического аппарата на целевую орбиту займет более двух часов.

Минимально в состав высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы (ВГКС) "Арктика-М" должно входить два спутника, они будут попеременно сменять друг друга на рабочем участке орбиты, расположенном в районе ее апогея. Аппараты обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также постоянную и надежную связь.

Данные спутники позволят получать обзорное изображение Северной полярной области Земли и прилегающих к ним территорий не реже, чем раз в 15-30 минут.

В свою очередь генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее сообщал, что вместе с Росгидрометом будут проанализированы возможности того, чтобы первые два аппарата "Арктика-М" "не стали одиночками".

Характеристики спутника

Космический аппарат "Арктика-М" создан на базе унифицированной платформы "Навигатор" Научно-производственного объединения им. С. А. Лавочкина. Она обеспечивает функционирование спутника на всех этапах его автономного полета. На платформу установлен комплекс целевой аппаратуры. Срок активного существования аппарата составит семь лет.

Также спутник "Арктика-М" сможет ретранслировать сигнал от аварийных радиобуев международной поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ. Данная система обеспечивает предоставление точных своевременных данных о бедствии и его местоположении. Информация передается региональным службам поиска и спасения для оказании помощи попавшим в беду людям.