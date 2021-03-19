Корабль "Союз МС-17" будет перестыкован от одного модуля МКС к другому

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Пилотируемый корабль "Союз МС-17" в пятницу будет перестыкован с малого исследовательского модуля (МИМ) "Рассвет" на МИМ "Поиск" в пятницу. Операция пройдет в ручном режиме.

По плану на перестыковку потребуется около 30 минут. В 19:38 мск корабль, на борту которого будут находиться космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс, отчалит от модуля "Рассвет". Стыковка запланирована примерно на 20:07 мск. Трансляция будет вестись на сайтах Роскосмоса и NASA.

Ранее Кудь-Сверчков сообщал, что перестыковка "Союза МС-17" нужна для обеспечения проведения следующего выхода в открытый космос по российской программе и освобождения стыковочного места для корабля "Союз МС-18", старт которого запланирован на 9 апреля.

Для проведения внекорабельной деятельности (ВКД), уточнили в Роскосмосе, в качестве шлюзового отсека будет использован модуль "Поиск". "Наиболее рационально в части действий экипажа МКС и безопасно в части парирования возможных нештатных ситуаций при обратном шлюзовании выполнение ВКД-48, когда в качестве резервного шлюза используется переходный отсек служебного модуля, а корабль, на котором прилетел экипаж, выполняющий ВКД, пристыкован к модулю "Рассвет", - пояснили в госкорпорации.

Ранее российские космонавты выходили в открытый космос из стыковочного отсека "Пирс", в этом году он будет затоплен перед запуском многофункционального лабораторного модуля "Наука", поэтому теперь они будут использовать выходной люк малого исследовательского модуля "Поиск", как в ноябре 2020 года.

Сейчас на МКС находятся космонавты Роскосмоса Рыжиков и Кудь-Сверчков, астронавты NASA Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути. На корабле "Союз МС-18" на станцию должны прилететь российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай.