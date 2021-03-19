Корабль "Союз МС-17" отстыковался от Международной космической станции

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Пилотируемый корабль "Союз МС-17" отчалил от малого исследовательского модуля "Рассвет" Международной космической станции (МКС) в рамках операции по перестыковке. Трансляция ведется на сайте Роскосмоса.

На борту корабля находятся три члена экипажа - российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков и американский астронавт Кэтлин Рубинс. Перестыковка будет вестись в ручном режиме. "Союз МС-17" должен причалить к малому исследовательскому модулю "Поиск" в 20:07 мск.

Ранее Кудь-Сверчков сообщал, что перестыковка "Союза МС-17" нужна для проведения следующего выхода в открытый космос по российской программе и освобождения стыковочного места для корабля "Союз МС-18", старт которого запланирован на 9 апреля.

Для следующего выхода в открытый космос, уточнили в Роскосмосе, в качестве шлюзового отсека будет использован модуль "Поиск", а в качестве резервного шлюза - переходный отсек служебного модуля. Корабль, на котором прилетит экипаж, выполняющий выход в космос, будет пристыкован к модулю "Рассвет".

Ранее российские космонавты выходили в открытый космос из стыковочного отсека "Пирс", в этом году он будет затоплен перед запуском многофункционального лабораторного модуля "Наука", поэтому теперь они будут использовать выходной люк малого исследовательского модуля "Поиск", как в ноябре 2020 года.

Сейчас на МКС находятся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, астронавты NASA Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути. На корабле "Союз МС-18" на станцию должны прилететь российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай.