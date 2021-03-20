Ракету "Союз-2.1а" с 38 спутниками из 18 стран запустят с Байконура

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1а" будет запущена в субботу с космодрома Байконур и выведет на орбиту 38 спутников из 18 стран, в качестве основной нагрузки - южнокорейский космический аппарат (КА) дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) CAS500-1.

"Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" будет запущен с пусковой установки № 6 площадки № 31 ("Восток) в 09:07 по московскому времени. Через 528 секунд после старта разгонный блок "Фрегат" с 38 космическими аппаратами на борту отделится от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а" на суборбитальной траектории. Разгонный блок выполнит программу вывода всех спутников на солнечно-синхронные орбиты.

Отделение южнокорейского аппарата CAS500-1 на первой целевой орбите планируется в 10:10 по московскому времени, через 1 час 3 минуты после старта. На втором этапе с 11:35 до 11:37 мск запланировано отделение первой партии спутников попутной полезной нагрузки. На третьем этапе с 13:13 до 13:43 мск ожидается отделение второй партии на третьей целевой орбите.

Спутники

Основной нагрузкой ракеты станет космический аппарат дистанционного зондирования Земли CAS500-1 (Республика Корея). CAS500 входит в национальную программу правительства Кореи по разработке и эксплуатации спутников среднего класса массой 500 кг. Данные спутники оснащены оптико-электронной аппаратурой высокого разрешения для наблюдения за Землей с низкой околоземной орбиты. Основной задачей КА CAS500-1 является предоставление электронно-оптических изображений в высоком разрешении.

В качестве попутной нагрузки будут запущены японский аппарат для удаления космического мусора ELSA-d, японские спутники ДЗЗ GRUS, малый аппарат Саудовской Аравии для получения изображений Земли и обеспечения связи NAJM-1, спутники связи Технического университета Берлина. Также с космодрома Байконур на орбиту отправятся первый спутник Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) ДЗЗ, кубсат центра "Сириус" и НИУ ВШЭ, спутник "Орбикрафт-Зоркий" компании "Спутникс" и другие.

Новый цвет

Ракета для запуска 38 космических аппаратов будет окрашена в бело-синей гамме вместо стандартного серо-оранжевого цветового сочетания. Смена дизайна является отсылкой к установленному на территории ВДНХ прототипу ракеты-носителя "Восток" (на такой ракете совершил первый в истории человечества полет в космос Юрий Гагарин) и фирменным цветам Роскосмоса и компании "Главкосмос пусковые услуги" (входит в Роскосмос).

Серые окантовки ракеты заменили на ярко-синие, головной обтекатель, закрывающий космическую головную часть, останется белым. В остальном - оранжевый цвет на носителе заменит синий, а серый будет заменен на белый. Изменится также и цвет переходного отсека - вместо традиционно серого он тоже станет синим.

Оператором запуска является "Главкосмос пусковые услуги". Это будет первый коммерческий пуск компании.

"Союз-2.1а"

Ракета "Союз-2.1а" разработана и изготавливается самарским Ракетно-космическим центром (РКЦ) "Прогресс". Она принадлежит к семейству космических носителей "Союз", созданных на базе первой советской межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 (первый пуск состоялся в 1957 году). Является одной из версий серии "Союз-2", созданной на основе самой массовой ракеты семейства "Союз-У" (эксплуатировалась в 1973-2017 годах). С помощью "Союза-2.1а" в космос выводятся различные спутники, в том числе коммерческие, и космические корабли: автоматические "Прогрессы МС" и пилотируемые "Союзы МС", доставляющие грузы и экипажи на Международную космическую станцию.

Предыдущий запуск "Союза-2.1а" состоялся 15 февраля с Байконура, когда ракета успешно вывела на околоземную орбиту корабль "Прогресс МС-16" с грузами для МКС.

Разгонный блок "Фрегат"

Универсальный разгонный блок "Фрегат" создан в НПО им. С. А. Лавочкина (входит в состав госкорпорации "Роскосмос"). Он предназначен для использования в составе ракет-носителей среднего и тяжелого классов с целью выведения космических аппаратов на различные орбиты.

На разгонном блоке применены дополнительные топливные емкости и сбрасываемый блок баков, благодаря чему удалось существенно увеличить массу заправляемого топлива и тем самым повысить эффективность разгонного блока.