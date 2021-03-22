С Байконура запустят "Союз-2.1а" с 38 космическими аппаратами из 18 стран

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1а" будет запущена в понедельник с космодрома Байконур и выведет на орбиту 38 спутников из 18 стран, в качестве основной нагрузки - южнокорейский космический аппарат дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) CAS500-1.

"Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" будет запущен с пусковой установки №6 площадки №31 ("Восток) в 09:07. Через 528 секунд после старта разгонный блок "Фрегат" с 38 космическими аппаратами на борту отделится от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а" на суборбитальной траектории. Разгонный блок выполнит программу вывода всех космических аппаратов на солнечно-синхронные орбиты.

Отделение южнокорейского космического аппарата CAS500-1 на первой целевой орбите планируется в 10:10, через 1 час 3 минуты после старта. На втором этапе с 11:35 до 11:37 запланировано отделение первой партии спутников попутной полезной нагрузки. На третьем этапе с 13:13 мск до 13:43 мск ожидается отделение второй партии на третьей целевой орбите.

Перенос пуска

Первоначально пуск ракеты планировался на субботу, 20 марта, однако он был перенесен на резервный день по техническим причинам.

Позже в субботу глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что перенос пуска связан со скачком напряжения. Он уточнил, что проблема была связана с наземным оборудованием, она уже устранена.

В свою очередь в Роскосмосе отметили, что решение о переносе запуска было принято на заседании комиссии, в ходе которого были рассмотрены результаты испытаний ракеты после выявленной утром технической неисправности.

В компании "Главкосмос пусковые услуги" уточнили, что резервной датой станет вторник, 23 марта. Решение о заправке и запуске будет принято государственной комиссией в 07:00 (05:00 мск) 22 марта.

38 спутников

Основной нагрузкой ракеты станет космический аппарат дистанционного зондирования Земли CAS500-1 (Республика Корея). CAS500 является национальной программой правительства Кореи по разработке и эксплуатации спутников среднего класса массой 500 кг. Они оснащены оптико-электронной аппаратурой высокого разрешения для наблюдения за Землей с низкой околоземной орбиты. Основной задачей CAS500-1 является предоставление электронно-оптических изображений в высоком разрешении.

В качестве попутной нагрузки - японский аппарат для удаления космического мусора ELSA-d, японские спутники дистанционного зондирования Земли GRUS, малый аппарат Саудовской Аравии для получения изображений Земли и обеспечения связи NAJM-1, спутники связи Технического университета Берлина. Также с космодрома Байконур на орбиту отправятся первый спутник Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) ДЗЗ, кубсат центра "Сириус" и НИУ ВШЭ, а также спутник "Орбикрафт-Зоркий" компании "Спутникс" и другие.

Об операторе запуска

Оператором запуска является компания "Главкосмос пусковые услуги" (входит в состав госкорпорации "Роскосмос"). Это будет первый коммерческий пуск компании.

Ракета по идее компании "Главкосмос пусковые услуги" будет в бело-синей гамме вместо стандартного серо-оранжевого цветового сочетания. Источником вдохновения для новой окраски стал прототип ракеты-носителя "Восток", который располагается на ВДНХ в Москве. На ракете-носителе "Восток" 60 лет назад с космодрома Байконур отправился в полет первый космонавт планеты Юрий Гагарин.

Серые окантовки ракеты заменили на корпоративный ярко-синий цвет, присущий ее основной символике, а также используемый в фирменном стиле госкорпорации. Головной обтекатель, закрывающий космическую головную часть, сохранит стандартный белый цвет. В остальном - оранжевый цвет на носителе заменит синий, а серый будет заменен на белый. Изменится также и цвет переходного отсека: вместо традиционно серого он тоже станет синим.

"Союз-2.1а"

Ракета "Союз-2.1а" разработана и изготавливается самарским Ракетно-космическим центром "Прогресс". Она принадлежит к семейству космических носителей "Союз", созданных на базе первой советской межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 (первый пуск состоялся в 1957 году). Является одной из версий серии "Союз-2", созданной на основе самой массовой ракеты семейства "Союз-У" (эксплуатировалась в 1973-2017 годах). С помощью "Союза-2.1а" в космос выводятся различные спутники (в том числе коммерческие) и космические корабли: автоматические "Прогресс МС" и пилотируемые "Союз МС", доставляющие грузы и экипажи на Международную космическую станцию (МКС).

Предыдущий запуск состоялся 15 февраля 2021 года с Байконура, когда ракета "Союз-2.1а" успешно вывела на околоземную орбиту корабль "Прогресс МС-16" с грузами для МКС.

Разгонный блок "Фрегат"

Универсальный разгонный блок "Фрегат" создан в НПО Лавочкина (входит в состав госкорпорации "Роскосмос"). Он предназначен для использования в составе ракет-носителей среднего и тяжелого класса с целью выведения космических аппаратов на различные заданные орбиты.

На разгонном блоке применены дополнительные топливные емкости и сбрасываемый блок баков, благодаря чему удалось существенно увеличить массу заправляемого топлива и тем самым повысить эффективность разгонного блока.