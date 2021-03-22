Госкомиссия допустила ракету "Союз-2.1а" с 38 спутниками к повторной заправке и пуску

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Государственная комиссия приняла решение о готовности ракеты-носителя "Союз-2.1а" с 38 спутниками из 18 стран к предстоящему в понедельник пуску с Байконура, перенесенному с субботы. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, опубликованном в Twitter.

"Госкомиссия приняла решение о готовности "Союза-2.1а" к повторной заправке и пуску после выявленного замечания и проведенных дополнительных испытаний", - сообщили в госкорпорации.

Изначально пуск был запланирован на 20 марта, однако незадолго до старта, когда ракета уже была заправлена, его перенесли на резервную дату. Вечером в субботу гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил ТАСС, что пуск запланирован на понедельник, 22 марта. По его словам, перенос связан с проблемой с наземным оборудованием, которая уже устранена. Как позднее уточнили в компании "Главкосмос пусковые услуги", проблема была связана с наземным вспомогательным оборудованием разгонного блока "Фрегат".

Ракета "Союз-2.1а" будет запущена с космодрома Байконур в 09:07 мск. Примерно через девять минут от третьей ступени ракеты отделится головной блок в составе разгонного блока "Фрегат" и спутников. Выведение южнокорейского аппарата CAS500-1 "Фрегатом" на целевую орбиту займет чуть более часа. Примерно с 11:35 мск до 11:37 мск ожидается отделение первой партии спутников попутной полезной нагрузки, с 13:13 мск до 13:43 мск - второй.

На ракете "Союз-2.1а" на орбиту будут запущены космический аппарат дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) CAS500-1 (Республика Корея), японский аппарат для удаления космического мусора ELSA-d, японские спутники дистанционного зондирования Земли GRUS, малый аппарат Саудовской Аравии для получения изображений Земли и обеспечения связи NAJM-1, спутники связи Технического университета Берлина.

Также с космодрома Байконур на орбиту отправятся первый спутник Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) ДЗЗ, кубсат центра "Сириус" и НИУ ВШЭ, а также спутник "Орбикрафт-Зоркий" компании "Спутникс" и другие аппараты.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что ракета для запуска 38 космических аппаратов будет в бело-синей гамме вместо стандартного серо-оранжевого цветового сочетания. Позже в Роскосмосе подтвердили эту информацию. Смена дизайна является отсылкой к установленному на территории ВДНХ прототипу ракеты-носителя "Восток" (на такой ракете совершил первый в истории человечества полет в космос Юрий Гагарин) и фирменным цветам компании "Главкосмос пусковые услуги" и Роскосмоса.