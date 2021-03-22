Рогозин сообщил, что первое включение двигателей разгонного блока "Фрегат" прошло штатно

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Первое включение и выключение двигательной установки разгонного блока "Фрегат" прошло успешно. Об этом в понедельник сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Пуск [прошел] штатно. Отделение головного блока прошло в расчетное время. Первое включение и выключение двигательной установки разгонного блока "Фрегат" прошло штатно", - написал Рогозин на своей странице в Twitter.

Ракета "Союз-2.1а" с 38 спутниками из 18 стран стартовала с космодрома Байконур в 09:07 мск. Примерно через девять минут после пуска головной блок в составе "Фрегата" и спутников отделился от третьей ступени ракеты. Изначально пуск был запланирован на 20 марта, однако незадолго до старта был перенесен на резервную дату. Как уточнил ТАСС Рогозин, перенос был связан с проблемой с наземным оборудованием.

На ракете "Союз-2.1а" на орбиту запущены космический аппарат дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) CAS500-1 (Республика Корея), японский аппарат для удаления космического мусора ELSA-d, японские спутники ДЗЗ GRUS, малый аппарат Саудовской Аравии для получения изображений Земли и обеспечения связи NAJM-1, спутники связи Технического университета Берлина.

Также с космодрома Байконур на орбиту отправились первый спутник Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) ДЗЗ, кубсат центра "Сириус" и НИУ ВШЭ, а также спутник "Орбикрафт-Зоркий" компании "Спутникс" и другие аппараты.