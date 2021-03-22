SpaceX намерена 24 марта доставить на орбиту очередные 60 микроспутников

НЬЮ-ЙОРК, 22 марта. /ТАСС/. Компания SpaceX намерена вывести 24 марта на орбиту очередные 60 микроспутников для сети Starlink. Об этом сообщил в понедельник интернет-портал Spaceflight Now, отметив, что планируемый запуск станет уже четвертым в текущем месяце.

"Старт ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) намечен на 04:58 по времени Восточного побережья США (11:58 мск). Это будет уже 23-й по счету вывод в космос 60 спутников для орбитальной сети Starlink, принадлежащей SpaceX", - указывается на портале.

Первоначально запуск планировался на 21 марта, затем его перенесли на 22 марта. Метеорологи прогнозируют благоприятствующую погоду для старта в грядущую среду. Три предыдущих успешных вывода в космос по 60 микроспутников были осуществлены компанией 4, 11 и 14 марта.

Предполагается, что возвращаемая первая ступень носителя - B1060 - вновь через примерно восемь минут после старта в автоматическом режиме плавно опустится в вертикальном положении на плавучую платформу в Атлантическом океане. Она побывала в космосе уже пять раз, в том числе трижды в нынешнем году. Многократное применение ступеней ракет позволяет компании Илона Маска удешевлять стоимость запусков аппаратов на орбиту. Ожидается, что для посадки B1060 в этот раз будет использоваться платформа Just Read the Instructions.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд. Компания заверяет, что сможет обеспечивать широкополосный интернет со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. С мая 2019 года в космос уже доставлены 1 323 микроспутника.