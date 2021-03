SpaceX подтвердила успешный вывод в космос очередных 60 спутников для сети Starlink

НЬЮ-ЙОРК, 24 марта. /ТАСС/. Компания SpaceX успешно доставила в среду на заданную орбиту с помощью носителя Falcon 9 очередные 60 микроспутников для сети Starlink.

Как она отметила на своей странице в Twitter, "вывод на орбиту 60 спутников для "Старлинка" подтверждается".

Теперь общее число таких аппаратов массой по 260 кг, согласно подсчетам специализированного интернет-портала Spaceflight Now, составляет 1 385. "Но несколько десятков из них, предположительно, так и не включились", - отмечает портал на своем сайте.

Запуски этих спутников SpaceX начала в мае 2019 года. В текущем месяце Falcon 9 стартовали с таким полезным грузом с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) четыре раза, в том числе 4, 11 и 14 марта.

Каждый раз SpaceX использовала возвращаемую первую ступень носителя. Это позволяет компании Илона Маска удешевлять стоимость запусков аппаратов на орбиту. Ступень В1060, которая была задействована в среду, ранее уже побывала в космосе пять раз. Через 8 минут 24 секунды после старта она в автоматическом режиме плавно опустилась в вертикальном положении на плавучую платформу Of Course I Still Love You ("Конечно, я все еще люблю тебя"), которая находилась в Атлантическом океане примерно в 630 км к северо-востоку от мыса Канаверал.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на орбите большого количества малых аппаратов. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд. Компания заверяет, что сможет обеспечивать широкополосный интернет со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.