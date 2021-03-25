Первый в 2021 году запуск спутников OneWeb с Восточного состоится 25 марта

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Первый в 2021 году запуск с космодрома Восточный запланирован на 05:47 мск в четверг. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" выведет на орбиту 36 спутников связи британской компании OneWeb.

"Он [запуск] станет вторым полностью коммерческим запуском с космодрома Восточный, реализуемым по заказу европейского поставщика пусковых услуг Arianespace и российско-французской компании "Старсем" для оператора инновационной спутниковой группировки OneWeb с нового российского космодрома", - отметили в Роскосмосе.

Старт ракеты намечен на 05:47 мск, примерно через девять минут после этого от третьей ступени отделится головная часть - разгонный блок и спутники. Затем "Фрегат" выведет 36 аппаратов на целевую орбиту. Спутники будут отделяться в несколько этапов. Время выведения составит около четырех часов.

Подготовка

Изначально первый в 2021 году пуск с космодрома Восточный должен был состояться в феврале. 19 февраля в компании OneWeb сообщили, что запуск очередной партии спутников связи состоится в марте.

В конце февраля компания "Главкосмос" (входит в Роскосмос) сообщила, что все 36 космических аппаратов прибыли в аэропорт Игнатьево (Благовещенск) на самолете Ан-124-10. Специалисты космического центра "Восточный" (филиал ЦЭНКИ) доставили спутники на космодром, с 27 февраля началась их подготовка к запуску.

В понедельник ракета-носитель "Союз-2.1б" была установлена на стартовый комплекс космодрома Восточный, где началась ее проверка. Во вторник были проведены генеральные испытания.

Предыдущие пуски

Всего в этом году Роскосмос планирует осуществить восемь запусков аппаратов OneWeb с космодромов Байконур, Восточный и Куру. Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, а 21 марта - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb запустили в декабре 2020 года. Были выведены 36 аппаратов. В общей сложности компания намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников.

Обновленная договоренность OneWeb с Arianespace (французская компания, которая выступает оператором запусков) предполагает пуск 16 российских ракет "Союз" с космодромов Куру, Восточный и Байконур в 2020-2022 годах. Каждый запуск позволит вывести на орбиту от 34 до 36 аппаратов.