Госкомиссия допустила "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb к заправке и пуску с Восточного

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Государственная комиссия приняла решение о готовности ракеты-носителя "Союз-2.1б", которая с разгонным блоком "Фрегат" должна вывести на орбиту 36 британских спутников связи OneWeb, к предстоящему пуску. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, опубликованном в четверг в Twitter.

"Государственная комиссия приняла решение о готовности ракеты-носителя "Союз-2.1б" к заправке и пуску, который запланирован в 05:47:33 мск 25 марта", - написано в сообщении.

Это будет первый в 2021 году запуск спутников OneWeb на ракете-носителе "Союз-2.1б" с Восточного. Всего в этом году Роскосмос планирует осуществить восемь запусков аппаратов OneWeb с космодромов Байконур, Восточный и Куру (Французская Гвиана).

Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, а 21 марта - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb были запущены в декабре 2020 года. Тогда вывели 36 аппаратов. В общей сложности компания намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников.

Обновленная договоренность OneWeb с Arianespace (французская компания, которая выступает оператором запусков) предполагает пуск 16 российских ракет "Союз" с космодромов Куру, Восточный и Байконур в 2020-2022 годах. Каждый запуск позволит вывести на орбиту от 34 до 36 аппаратов.