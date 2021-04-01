Специалисты NASA проведут первые испытания вертолета на Марсе не раньше 11 апреля

НЬЮ-ЙОРК, 1 апреля. /ТАСС/. Первые испытания вертолета Ingenuity ("Изобретательность"), доставленного на Марс на борту марсохода Perseverance ("Настойчивость"), состоятся не раньше 11 апреля. Об этом сообщили в четверг на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Ранее главный разработчик Ingenuity Боб Бэларам заявил, что полет, вероятнее всего, состоится "не раньше 8 апреля". Он допускал, что эти сроки "могут перенести на несколько дней" раньше или позже в зависимости от хода подготовки. Как уточнили в NASA, "теперь взлет намечен не ранее чем на 11 апреля". Данные о том, как прошел полет, поступят на Землю 12 апреля.

Бэларам ранее отмечал, что аппарат является достаточно хрупким. В случае падения он может получить повреждения, из-за которых станет неисправным. Руководитель планетологического подразделения NASA Лори Глейз подчеркивала, что Ingenuity, масса которого составляет около 1,8 кг, должен стать "первым вертолетом, который полетит на другой планете". Она констатировала, что специалисты будут делать фотографии с помощью установленных на аппарате камер. По словам Глейз, это позволит собрать информацию о некоторых участках поверхности Марса, за которыми затруднительно наблюдать из космоса.

Первоначально аппарат должен подняться на высоту около 3 м. Позже высота увеличится до 5 м. Ожидается, что полеты аппарата будут продолжаться не менее 31 земных суток.

Марсоход Perseverance 19 февраля осуществил посадку в районе кратера Езеро. Все операции во время нее осуществлялись в автоматическом режиме. Теперь в течение нескольких месяцев будет проходить проверка всех систем и оборудования. Специалисты NASA рассчитывают с помощью Perseverance обнаружить следы существования в далеком прошлом жизни на Марсе.