Музей космонавтики и ТАСС подготовили фотовыставку к 60-летию полета Гагарина в космос

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Фотовыставка "Москва встречает первого!", посвященная 60-летию полета Юрия Гагарина в космос, открылась на Тверском бульваре в столице. Экспозиция подготовлена Музеем космонавтики в партнерстве с ТАСС, в нее вошли работы фотокорреспондентов агентства и снимки из музейного архива.

По архивным кадрам можно проследить, как Москва встречала первого космонавта планеты 14 апреля 1961 года. Жители и гости столицы смогут не только увидеть, как это было, но и услышать воспоминания очевидцев. Часть снимков снабжена QR-кодами: они содержат ссылки на видеозаписи с рассказами свидетелей тех событий, в числе которых космонавты, инженеры и сотрудники космических предприятий.

"Фотовыставка на Тверском бульваре - часть нашего большого юбилейного проекта "Первый", посвященного 60-летию первого полета человека в космос, центральной частью которого станет масштабная выставка в главном зале Музея космонавтики, - рассказал заместитель директора по научной работе Музея космонавтики Вячеслав Климентов. - На ней можно будет увидеть документы и личные вещи первого космонавта, которые долгое время хранились в музеях по всей стране и в личных архивах. Одним из центральных экспонатов станет подлинный спускаемый аппарат космического корабля серии "Восток", на котором 12 апреля 1961 года был совершен первый в истории человечества космический полет".

Фотокорреспонденты ТАСС запечатлели все ключевые моменты того дня. В их числе торжественная встреча во Внуково с участием первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, проезд кортежа с Гагариным по улицам столицы, многотысячный митинг и демонстрация на Красной площади, прием в Большом Кремлевском дворце, а также праздничный салют над Москвой в честь исторического полета.

"В фотоархиве ТАСС собрана уникальная летопись ключевых событий истории страны, в числе которых - ее первые космические победы, - отметил руководитель редакции фотоинформации ТАСС Григорий Дукор. - Наш совместный проект с Музеем космонавтики - это замечательная возможность поделиться с широкой аудиторией бесценными кадрами тех дней и передать настроение, объединившее не только страну, но и всю планету. Символично, что выставка разместилась на Тверском бульваре - рядом со старым зданием ТАСС, откуда 60 лет назад на весь мир была передана новость о полете первого человека в космос".

Фотовыставка "Москва встречает первого!" - уже не первый совместный проект ТАСС и Музея космонавтики. В выставочном пространстве музея представлены работы фотокорреспондентов агентства. Там же размещен ряд спецпроектов ТАСС об истории освоения космоса: "МКС. Многолетняя коллективная стройка", "Спутник-1", "Космонавты" и "Буран. Разбор полета".