Ракету-носитель "Союз" с кораблем имени Гагарина установили на стартовый стол Байконура

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 6 апреля. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1а" установлена на стартовый комплекс площадки № 31 (стартовый комплекс "Восток") космодрома Байконур для запуска пилотируемого корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18") с тремя членами экипажа на борту, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

На ракете размещена наклейка с официальной эмблемой 60-летия первого в истории полета человека в космос. На ней изображен профиль Юрия Гагарина, его автограф, звезда и надпись "60 лет первого полета человека в космос".

На площадке начались работы по графику первого стартового дня.

Пуск запланирован на 10:42 мск 9 апреля. На корабле "Союз МС-18", который получил имя Юрия Гагарина, к МКС отправятся трое членов экипажа: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай. В дублирующий экипаж входят россияне Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, а также американка Энн Макклейн. 26 марта они прибыли на Байконур для завершения подготовки к полету.

Сближение пилотируемого корабля с Международной космической станцией пройдет по двухвитковой схеме. Он будет добираться до МКС около 3,5 часов.