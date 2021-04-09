Госкомиссия допустила "Союз-2.1а" с кораблем "Ю. А. Гагарин" к пуску с Байконура

БАЙКОНУР /Казахстан/, 9 апреля. /ТАСС/. Государственная комиссия приняла решение о готовности к предстоящему пуску ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая должна вывести на орбиту пилотируемый корабль "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18"). Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в пятницу.

"Государственная комиссия приняла решение о готовности ракеты-носителя "Союз-2.1а" к заправке и пуску", - говорится в сообщении.

На пилотируемом корабле к МКС отправятся российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай. Примерно через девять минут корабль отделится от третьей ступени ракеты. Полет до МКС займет около трех часов, пристыковка к модулю "Рассвет" запланирована на 14:07 мск того же дня.

Пилотируемый корабль "Союз МС-18" получил имя "Ю. А. Гагарин", его нанесли на поверхность экранно-вакуумной теплоизоляции бытового отсека. Имя Гагарина кораблю было дано в честь 60-летия первого в истории человечества полета в космос, которое в мире будут отмечать 12 апреля.

Отправившиеся на МКС российские космонавты будут провожать модуль "Пирс" и встречать на станции многофункциональный модуль "Наука". Для подготовки его стыковки и интеграции им придется совершить несколько выходов в открытый космос. Всего в рамках экспедиции МКС-65 будет проведено более 50 научных исследований и экспериментов. Выполнение двух из них планируется в автоматическом режиме. В частности, ожидается проведение 19 исследований по космической медицине и биологии, пять - по космическому материаловедению, два - по физике космических лучей, 20 связаны с технологиями освоения космического пространства.