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Нарышкин призвал активно раскрывать архивные данные о прорывах России в освоении космоса

Директор Службы внешней разведки отметил, что несмотря на атмосферу холодной войны, весь мир отреагировал на полет в космос Юрия Гагарина "единодушным восторгом"

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Историю российских достижений в области космической науки необходимо активно изучать и раскрывать архивные документы, повествующие об этих прорывах. Такое мнение высказал в пятницу председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на круглом столе в МГТУ имени Баумана.

"Конечно, мы понимаем, что это [прорывы СССР в космической науке] стало возможным только благодаря удивительному таланту ученых, конструкторов, инженеров и просто несравнимой политической воле руководства страны. Нам надо больше и больше знакомиться с архивными документами, посвященными этим событиям", - сказал он, комментируя сообщение директора Российского государственного архива новейшей истории (РГАНИ) Игоря Пермякова о заметке в немецкой газете про запуск первого спутника.

Нарышкин напомнил, что после запуска первого искусственного спутника Земли в 1957 году известие об успешном пуске советской ракеты со спутника облетело весь мир. "Американский журнал Reporter сравнил его с нападением на Перл-Харбор - как с точки зрения неожиданности для американского руководства, так и по размеру ущерба, нанесенного престижу США на международной арене", - подчеркнул он.

Говоря о последовавшем в 1961 году полете в космос Юрия Гагарина, он отметил, что "несмотря на атмосферу холодной войны, весь мир по обе стороны "железного занавеса" отреагировал на это историческое событие единодушным восторгом".

Теги
Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичРоссия
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