Рогозин ответил на поздравление Госдепа с Днем космонавтики без упоминания Гагарина

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин отреагировал на поздравление Госдепа с Днем космонавтики, в котором они не упомянули Юрия Гагарина.

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Ранее Госдепартамент США опубликовал на своей русскоязычной странице в Facebook сообщение по случаю 60-летия со дня первого полета человека в космос, не упомянув при этом имя советского летчика-космонавта Юрия Гагарина.

"Засранцы. Сверхдержавы так себя не ведут", - написал Рогозин в своем Тelegram-канале.

В то же время в Facebook он добавил, что в Роскосмосе к такому поведению отнеслись "привычно". "Ничего мы от них хорошего давно уже не ждем. Хотя странно. Мы об Америке и американцах думали лучше", - написал глава госкорпорации.

Рогозин также задался вопросом, являются ли США партнерами, если они даже с праздником 60-летней давности поздравить не могут.