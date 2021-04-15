Посвященная крупнейшему в мире радиотелескопу выставка открылась в обсерватории РАН в КЧР

ЧЕРКЕССК, 15 апреля. /ТАСС/. Выставка, посвященная крупнейшему в мире радиотелескопу РАТАН-600, открылась на базе Специальной астрофизической обсерватории РАН в Карачаево-Черкесии (КЧР). Об этом ТАСС рассказала постоянный представитель КЧР в Москве Мадина Гогова.

"Проект "РАТАН. 21:33. К Единице Кардашева и обратно" представлен Фондом поддержки современного искусства и культуры Gogova Foundation в рамках празднования 60-летия первого полета человека в космос в Специальной астрофизической обсерватории РАН в поселке Нижний Архыз. Это проект группы исследователей программы "The Terraforming" Института "Стрелка", посвященный энергии, цивилизации и планетарности", - отметила Гогова.

Выставка рассказывает о крупнейшем в мире радиотелескопе с рефлекторным зеркалом диаметром около 600 метров – РАТАН-600. Она призывает рассматривать радиотелескоп как самостоятельный арт-объект, добавила Гогова. В рамках выставки будет организована "звуковая прогулка" по окружности РАТАН-600, продолжительность которой обусловлена длиной окружности радиотелескопа. Центральным элементом проекта станет двухканальная видеоинсталляция, где демонстрируются четыре сценария развития цивилизации. Выставка продлится до 16 мая.

"Первые регулярные наблюдения на радиотелескопе РАТАН-600 в Нижнем Архызе были начаты в 1975 году, каждый год их тематика утверждалась программным комитетом под председательством советского и российского астрофизика Николая Кардашева. Проект исследовательской группы программы The Terraforming, основанный на трудах Кардашева - это дань наследию ученого, а кураторское прочтение, отображенное в концепции "РАТАН 21.33" - попытка иначе посмотреть на научное и архитектурное наследие Карачаево-Черкессии", - добавила Гогова.

Как рассказал ТАСС руководитель региона Рашид Темрезов, помимо спортивной и горнолыжной составляющей, Карачаево-Черкесия позиционируется как поликультурный регион с богатым историческим культурным наследием, а расположенная на территории республики крупнейшая в Евразии обсерватория дает КЧР право называться астрономическим регионом.

"Интересная и до сих пор во много, инновационная инфраструктура обсерватории привлекает к нам сюда не только ученых астрофизиков со всего мира. Обсерватория удивительным образом интегрировалась с современным искусством. Здесь уже не первый год черпают свое вдохновение молодые художники из разных стран. Причем работы, выполненные здесь, у нас, очень атмосферные и пронизаны нашим местным природным и национальным колоритом. Карачаево-Черкесия с каждым годом становится все более узнаваемой через работы современных мастеров", - сказал Темрезов.

О фонде и обсерватории

Gogova Foundation - некоммерческий фонд поддержки современного искусства и культуры, основанный Марианой Губер-Гоговой в 2016 году для продвижения молодых российских художников и организации некоммерческих выставок по всему миру.

Специальная астрофизическая обсерватория РАН была образована 3 июня 1966 года. Обсерватория располагается в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, оснащена двумя крупными телескопами: оптическим БТА и самым большим в мире (по диаметру кольцевой антенны) радиотелескопом РАТАН-600. БТА с диаметром зеркала шесть метров до 1993 года был самым большим в мире, сейчас остается самым большим в Евразии. Обсерватория имеет научно-методический филиал в Санкт-Петербурге (Пулково).