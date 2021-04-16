Россия подпишет с Мексикой соглашение о сотрудничестве в исследовании космоса

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Роскосмос вместе с Министерством иностранных дел России проведет переговоры и подпишет с Мексикой от имени правительства РФ соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях. Об этом говорится в распоряжении кабмина, подписанном премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Проект соглашения был одобрен в соответствии с федеральным законом "О международных договорах Российской Федерации".

"Поручить государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" совместно с МИД России провести переговоры с мексиканской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.