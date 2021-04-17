Возвращающийся на Землю экипаж МКС перешел в корабль "Союз МС-17" и закрыл люки

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс перешли с Международной космической станции (МКС) на борт транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-17" и закрыли люки. Трансляция ведется на сайте Роскосмоса.

Дальше они переоденутся в летные скафандры, проверят работоспособность систем корабля и герметичность люков.

"Союз МС-17" должен отстыковаться от МКС в субботу в 04:34 мск. Ожидается, что посадка произойдет в 07:55 мск в 147 км юго-восточнее города Жезказгана (Казахстан).

В четверг Рыжиков передал командование МКС американке Шэннон Уокер, которая останется на орбите с шестью другими членами экипажа. Рыжиков, Кудь-Сверчков и Рубинс прибыли на станцию в октябре 2020 года. Их корабль "Союз МС-17" установил рекорд по скорости полета к МКС. Дорога от космодрома до станции заняла у них три часа и три минуты.

За время работы на орбите космонавты совершили один выход в открытый космос, провели более 50 научных исследований и экспериментов. Также в марте Рыжиков и Кудь-Сверчков загерметизировали трещины в промежуточной камере модуля "Звезда", после чего утечка воздуха сократилась в три раза.