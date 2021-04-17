Корабль "Союз МС-17" с тремя членами экипажа на борту отстыковался от МКС

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Пилотируемый космический корабль "Союз МС-17", на борту которого находятся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс, отстыковался от Международной космической станции (МКС) и отправился к Земле. Трансляция ведется на сайте Роскосмоса.

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Примерно в 07:01 мск "Союз МС-17" включит двигатели на торможение и сойдет с орбиты. От спускаемого аппарата отделятся бытовой и приборно-агрегатный отсеки, которые сгорят в плотных слоях атмосферы.

Когда капсула с космонавтами войдет в плотные слои, она начнет аэробаллистическое торможение. В результате вокруг спускаемого аппарата образуется облако плазмы температурой около 2 тыс. градусов, поэтому после посадки теплозащитный слой будет черным и местами обгоревшим. Облако плазмы затруднит связь с экипажем на несколько минут.

Дальнейшее торможение произойдет за счет парашютов, выдача команды на ввод основного парашюта ожидается в 07:41 мск. А на высоте менее метра до земли на "Союзе МС-17" сработают двигатели мягкой посадки. Приземление спускаемого аппарата ожидается в 147 км юго-восточнее от города Жезказгана в Казахстане.