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"Союз МС-17" с тремя членами экипажа МКС на борту начал спуск с орбиты

Ожидается, что посадка произойдет в 07:55 мск в 147 км юго-восточнее города Жезказгана
МКС NASA
Описание
МКС
© NASA

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Пилотируемый космический корабль "Союз МС-17" с тремя членами экипажа, несколько часов назад покинувший Международную космическую станцию (МКС), включил двигатели на торможение и начал спуск с околоземной орбиты. Об этом сообщается на странице Роскосмоса в Twitter.

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"В 07:01:30 мск штатно прошла команда на включение двигателя корабля "Союз МС-17" на торможение, он проработал 4,5 минуты", - говорится в сообщении.

На борту корабля находятся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Ожидается, что посадка произойдет в 07:55 мск в 147 км юго-восточнее города Жезказгана (Казахстан).

За время работы на орбите космонавты Рыжиков и Кудь-Сверчков совершили один выход в открытый космос, провели более 50 научных исследований и экспериментов. Также в марте Рыжиков и Кудь-Сверчков загерметизировали трещины в промежуточной камере модуля "Звезда", в результате утечка воздуха снизилась в три раза.

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