Армения и Россия создадут рабочую группу для сотрудничества в космической отрасли

ЕРЕВАН, 27 апреля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин договорились на встрече во вторник о создании рабочей группы для уточнения направлений совместной деятельности в космической отрасли, сообщает пресс-служба Совбеза.

"В контексте развития космической деятельности взаимовыгодному сотрудничеству с Россией дается приоритет. Говоря о перспективах развития космической деятельности в Армении, Армен Григорян отметил тот факт, что в стране принят закон о космической деятельности, благодаря которому компании, работающие в этой сфере, получат ряд налоговых льгот. В ходе встречи достигнута договоренность о создании рабочей группы для уточнения направлений космической деятельности Армении и России и определения дальнейших действий", - говорится в сообщении.

Рогозин высоко оценил армяно-российское сотрудничество в области космического мониторинга. Он предложил расширить взаимодействие в рамках проектирования и развития космических технологий.

Между Россией и Арменией подписан ряд соглашений в космической отрасли. В частности, в рамках развития межправительственного соглашения о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях холдинг "Российские космические системы" (РКС, входит в Роскосмос) и ведущая компания Армении в области использования результатов космической деятельности ЗАО "Геокосмос" заключили соглашение о сотрудничестве в области развития технологий дистанционного зондирования Земли.

Армения участвует во многих проектах, связанных с космосом. Среди них исследовательские проекты космической астрономии Бюраканской астрофизической обсерватории (БАО), Института космической астрономии Гарни. Страна также является членом международных организаций, связанных с космической деятельностью, и организовывает международные встречи, образовательные и другие мероприятия.