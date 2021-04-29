Вертолет Ingenuity не смог осуществить четвертый полет на Марсе

НЬЮ-ЙОРК, 29 апреля. /ТАСС/. Находящийся на Марсе вертолет Ingenuity ("Изобратательность") в четверг не смог осуществить четвертый по счету полет над поверхностью планеты. Об этом сообщается на странице Лаборатории реактивного движения (ЛРД) Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в Twitter .

"В рамках амбициозного четвертого полета вертолет не смог подняться с поверхности Марса, - указывается в заявлении. - Команда [специалистов] проводит оценку данных и намерена вскоре предпринять еще одну попытку".

Четвертый полет Ingenuity был запланирован на 10:12 по времени Восточного побережья США (17:12 мск), специалисты ЛРД рассчитывали получить данные о нем спустя приблизительно три часа. Предполагалось, что вертолет поднимется на высоту около 5 м и отлетит в южном направлении на 133 м на скорости около 3,5 м/с.

Ingenuity, масса которого составляет 1,8 кг, впервые поднялся на высоту 3 м над поверхностью Марса 19 апреля. Его полет тогда продолжался всего 39,1 секунды. 22 апреля он поднялся уже на высоту 5 м и отлетел в сторону на 2 м. 25 апреля вертолет смог преодолеть расстояние 50 м и вернуться.

Вертолет, разработка которого обошлась в $80 млн, был доставлен в кратер Езеро на вместе с марсоходом Perseverance ("Настойчивость") 18 февраля. Цель этой миссии - попытаться обнаружить следы возможного существования в далеком прошлом жизни на Марсе.