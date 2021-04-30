Четвертый запуск вертолета Ingenuity на Марсе перенесли

НЬЮ-ЙОРК, 30 апреля. /ТАСС/. Четвертый полет находящегося на Марсе вертолета Ingenuity состоится в пятницу. Об этом сообщается в четверг на странице Лаборатории реактивного движения Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в Twitter .

Изначально полет был запланирован на четверг, однако из-за технической неполадки поднять аппарат над поверхностью Марса в намеченное время не удалось. "Мы попытаемся совершить четвертый полет снова 30 апреля. Ожидается, что первые данные будут получены в тот же день около 13:39 по времени Восточного побережья США (20:39 мск)", - говорится в сообщении. Отмечается, что запуск был перенесен из-за того, что аппарат не перешел вовремя в полетный режим.

Согласно планам NASA, вертолет поднимется на высоту около 5 метров и отлетит в южном направлении на 133 метра на скорости около 3,5 м/с.

Ingenuity, масса которого составляет 1,8 кг, впервые поднялся на высоту 3 метра над поверхностью Марса 19 апреля. Его полет тогда продолжался всего 39,1 секунды. 22 апреля он поднялся уже на высоту 5 метров и отлетел в сторону на 2 метра. 25 апреля вертолет смог преодолеть расстояние 50 метров и вернуться.

Вертолет, разработка которого обошлась в $80 млн, был доставлен в кратер Езеро на Красной планете вместе с марсоходом Perseverance 18 февраля. Цель этой миссии - попытаться обнаружить следы возможного существования в далеком прошлом жизни на Марсе.