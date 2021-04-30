Вертолет Ingenuity совершил четвертый полет на Марсе

НЬЮ-ЙОРК, 30 апреля. /ТАСС/. Находящийся на Марсе вертолет Ingenuity совершил в пятницу четвертый полет над поверхностью Марса. Об этом сообщается на странице Лаборатории реактивного движения (ЛРД) Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в Twitter.

"Марсианский вертолет осуществил четвертый полет, переместившись с большей скоростью и на большую дистанцию, чем ранее", - указывается в сообщении. По данным NASA, аппарату удалось сделать "большее [чем в ходе предыдущих полетов] количество снимков Красной планеты", которые позднее поступят специалистам американского космического ведомства.

Полет Ingenuity был изначально намечен на четверг, однако не состоялся из-за того, что аппарат не перешел вовремя в полетный режим. В рамках четвертого полета на Марсе вертолет в пятницу поднялся на высоту около 5 м, на скорости около 3,5 м/с отлетел в южном направлении на 133 м и вернулся обратно. Ingenuity изучил рельеф местности в предполагаемом новом месте его дислокации, куда он, как ожидается, прибудет в рамках пятого полета.

Ранее в пятницу специалисты ЛРД на брифинге пояснили, что по завершении четвертого и пятого полетов Ingenuity приступит к осуществлению научных задач. В частности, ученые планируют использовать Ingenuity для изучения тех областей Марса, куда не может проникнуть марсоход Perseverance, для разведки местности с большой высоты, а также для создания трехмерных карт поверхности планеты и проведения других научных исследований.

Ingenuity, масса которого составляет 1,8 кг, впервые поднялся на высоту 3 м над поверхностью Марса 19 апреля. Его полет тогда продолжался всего 39,1 секунды. 22 апреля он поднялся уже на высоту 5 м и отлетел в сторону на 2 м. 25 апреля вертолет смог преодолеть расстояние в 50 м и вернуться.

Вертолет, разработка которого обошлась в $80 млн, был доставлен в кратер Езеро вместе с марсоходом Perseverance 18 февраля. Цель этой миссии - попытаться обнаружить следы возможного существования в далеком прошлом жизни на Марсе.