Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС для возвращения на Землю

НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /ТАСС/. Корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-1 отделился от Международной космической станции (МКС) и начал возвращение на Землю. Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Отстыковка корабля под названием Resilience с четырьмя астронавтами на борту - американцами Майклом Хопкинсом, Виктором Гловером, Шэннон Уокер и японцем Соити Ногути - произошла в автоматическом режиме в 20:35 по времени Восточного побережья США (03:35 мск 2 мая). Экипаж перебрался внутрь аппарата за два часа до этого.

Ожидается, что Crew Dragon приводнится в Атлантическом океане у побережья американского штата Флорида через 6,5 часа.

Экипаж миссии Crew-1 прибыл на МКС в ноябре прошлого года и присоединился к россиянам Сергею Рыжикову (командир МКС-64), Сергею Кудь-Сверчкову и американке Кэтлин Рубинс, которые несли вахту на станции с 14 октября 2020 года в составе 64-й основной экспедиции и 17 апреля вернулись на Землю на спускаемом аппарате пилотируемого космического корабля "Союз МС-17".

24 апреля к МКС пристыковался другой пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами NASA Шейном Кимброу и Меган Макартур, астронавтом Европейского космического агентства Тома Песке и астронавтом Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ. Им предстоит провести на орбите около шести месяцев.