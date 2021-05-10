Зонд OSIRIS-REx покинул орбиту астероида Бенну и направился к Земле

НЬЮ-ЙОРК, 10 мая. /ТАСС/. Американская межпланетная станция OSIRIS-REx завершила в понедельник свою миссию у астероида Бенну и отправилась в обратный путь к Земле, который займет свыше двух лет. Об этом сообщило на своем сайте Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), подчеркнув, что на борту зонда находится контейнер с 60 граммами грунта с поверхности небесного тела.

"Станция начала путешествие домой после того, как ее двигатели включились в 16:00 по времени Восточного побережья США (23:00 мск) и отработали семь минут, - отметило NASA. - Это не будет прямой путь: аппарат дважды облетит вокруг Солнца, преодолев 2,3 млрд км, прежде чем приблизится к Земле. Потом от него будет отстрелен контейнер с образцами камней и пыли, который опустится на парашюте на полигоне в штате Юта 24 сентября 2023 года".

"С помощью этих образцов ученые намерены больше узнать о том, как формировалась наша Солнечная система и развивалась Земля как обитаемая планета. Контейнер сначала доставят в Центр космических полетов им. Линдона Джонсона в Хьюстоне, откуда часть образцов будет распределена для изучения по лабораториям в разных странах. NASA законсервирует 75% грунта с астероида для анализа будущими поколениями с применением технологий, которые пока еще не разработаны", - указало управление.

Зонд был запущен в сентябре 2016 года в рамках миссии по забору пробы грунта с поверхности Бенну (1999 RQ36), который NASA относит к категории потенциально опасных: шансы на то, что этот астероид в следующем веке может столкнуться с Землей, оцениваются как 1 к 2 700. Аппарат достиг небесного тела, имеющего в диаметре примерно 500 м, в начале декабря 2018 года, осуществил съемку его поверхности и провел другие исследования. Удалось определить, что она усеяна крупными камнями, а породы содержат молекулы воды.

Операция по забору образцов была проведена 20 октября прошлого года. Зонд на скорости 10 см в секунду сблизился с Бенну и в кратере диаметром около 20 м в северной части астероида погрузил в грунт специальный манипулятор, выбросив одновременно из капсулы облако азота. Под воздействием газа мелкие частицы поднялись над поверхностью и осели в коллекторе аппарата под названием TAGSAM (Touch-And-Go Sample Acquisition Mechanism), откуда были перемещены в контейнер.