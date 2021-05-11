РФ отслеживала сход с орбиты ступени ракеты КНР оптическими и радиолокационными средствами

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Россия задействовала оптические и радиолокационные средства, а также спутник "Аист-2Д" для слежения за неконтролируемым сходом с орбиты второй ступени ракеты-носителя Long March-5B ("Чанчжэн-5Б", CZ-5B). Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

"Из оптических средств АСПОС ОКП (Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве - прим. ТАСС) работали две наших обсерватории - Кисловодск и Крым. Главную задачу решали телескопы с 30-мм апертурой и спарка из двух средств с 19-мм апертурой. Это обзорные телескопы, у них не очень высокое разрешение, "детальность" съемки самой ступени, но зато широкое поле зрения, что важно при поиске низко и быстро летящих объектов", - отметил Блошенко.

По словам исполнительного директора Роскосмоса, также для слежения был задействован российский спутник дистанционного зондирования Земли "Аист-2Д" и радиолокационные средства Минобороны России. "Они вели эту ступень своими радиолокационными средствами, несколько раз в сутки предоставляя нам данные по установленному протоколу обмена", - пояснил он.

Исходя из полученной информации, рассчитывались баллистика орбиты ступени и прогнозы ее входа в атмосферу. "Мы увидели параметры орбиты этой ступени, что она не выходит за границы 40-41 параллели, это значит, что Россия не попадает в зону условного "поражения", - сказал Блошенко.

Расчет траектории

Изначально невозможно было предсказать точное место входа ступени в плотные слои атмосферы, потому что сама атмосфера Земли имеет неравномерное распределение, которое постоянно меняется. Не существует четкой границы, высоты с точностью до метра, достигнув которой объект начнет резко падать, при этом было видно, что сама ступень неуправляемо вращалась, подчеркнул специалист.

"У нас изначально был прогноз интервала сведения ступени порядка восьми витков, начиная со 156, мы понимали, что где-то между ними ступень начнет "черпать" атмосферу, после чего она начнет быстро терять высоту, гореть в плотных слоях. Было понятно, что полностью она не сгорит в атмосфере, но достоверно как именно она себя поведет, не знал никто, думаю даже сами разработчики", - рассказал Блошенко.

Таким образом, добавил исполнительный директор, Роскосмос показывал траекторию движения ступени, отмечая, где может быть прогнозируемое начало точки входа, конец этой зоны вероятности и ее середину (медиану). "С каждым днем апогей и перигей орбиты падали и этот интервал неопределенности сужался. И уже в последний день у нас было понимание в интервале около половины витка. За несколько часов у нас была информация порядка четверти витка и медиана, которая совпала с той точкой, где эта ступень и вошла в атмосферу", - заключил Блошенко.

Ракета-носитель CZ-5B 29 апреля 2021 года стартовала с космодрома Вэньчан и вывела на орбиту базовый модуль Tianhe ("Млечный путь") будущей китайской модульной космической станции. Вторая ступень носителя осуществила неуправляемый сход с орбиты, в воскресенье вошла в атмосферу Земли над Индийским океаном, большая часть обломков сгорела. Российский Главный информационно-аналитический центр Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве собирал и обрабатывал информацию о ее сходе с орбиты.