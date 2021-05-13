Эксперт: концепцию системы контроля околоземного пространства утвердят в 2021 году

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Защита концепции создания системы контроля околоземного космического пространства "Млечный путь" в Роскосмосе запланирована на 2021 год. Об этом рассказал в интервью ТАСС начальник информационно-аналитического центра АО "ЦНИИмаш" (входит в Роскосмос) Игорь Бакарас.

Он уточнил, что специалисты АО "ЦНИИмаш" совместно с потенциальным разработчиком предварительно рассмотрели облик и технические характеристики оптико-электронной наблюдательной аппаратуры космических аппаратов системы.

"Дальнейшие работы будут продолжены по завершении формирования и утверждения концепции создания системы информационно-аналитического обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве "Млечный путь". В текущем году планируется защита данной концепции в госкорпорации "Роскосмос", - отметил Бакарас.

По его словам, сейчас в части разработки спутников системы "Млечный путь" проводится предварительное моделирование условий видимости наблюдаемых объектов, а также состава низкоорбитальной группировки специализированных космических аппаратов мониторинга космического мусора.

Обновленная российская автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве получит название "Млечный путь". Она будет включать 65 телескопов, а также космический сегмент. Как сообщал ранее исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко в интервью ТАСС, космический сегмент будет включать группировку специализированных спутников мониторинга околоземного пространства. Запуск первого из них запланирован на горизонте 2027 года.