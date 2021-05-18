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Российский и японский спутники 19 мая могут оказаться в 200 метрах друг от друга

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Российский спутник дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" №5 и японский исследовательский аппарат ASNARO могут сблизиться на расстояние 200 метров утром 19 мая. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"По информации Главного информационно-аналитического центра Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (ГИАЦ АСПОС ОКП) примерно в 4 утра по московскому времени 19 мая космические аппараты "Канопус-В" № 5 (Россия) и ASNARO (Япония) могут сблизиться на расстояние около 200 м", - отметили в пресс-службе.

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