Ученые обнаружили галактику с самой древней спиральной структурой

ТОКИО, 22 мая. /ТАСС/. Группа ученых, в которую в том числе вошли специалисты из Национальной астрономической обсерватории Японии и японского Университета перспективных исследований (SOKENDAI), обнаружила во Вселенной галактику с самой древней спиральной структурой, образовавшейся через 1,4 млрд лет после Большого взрыва. Об этом сообщается в пятницу на сайте обсерватории ALMA, использующей комплекс радиотелескопов в чилийской пустыне Атакама.

Галактике присвоено название BRI 1335-0417. Ее возраст, по оценкам ученых, составляет 12,4 млрд лет. Ее спиральная структура простирается примерно на 15 тыс. световых лет от центра галактики. Это примерно треть от размера Млечного Пути. Предполагаемая общая масса звезд и межзвездной среды также сопоставима с Млечным Путем.

BRI 1335-0417 содержала большое количество пыли, которая заслоняла свет звезд. Это в свою очередь затрудняло наблюдение за ней. Детальное изучение удалось осуществить с помощью мощных телескопов ALMA.

"Я был очень взволнован, поскольку никогда не видел столь явных доказательств вращающегося диска, спиральной структуры и централизованной массовой структуры в далекой галактике. Поскольку BRI 1335-0417 - очень далекий объект, мы не сможем увидеть истинный край галактики. Для галактики, существовавшей в ранней Вселенной, размер BRI 1335-0417 был гигантским", - отмечает Такафуми Цукуи, аспирант SOKENDAI и ведущий автор исследования.

Ученые рассчитывают, что дальнейшее изучение BRI 1335-0417 может помочь лучше понять процесс образования галактик, включая Солнечную систему.