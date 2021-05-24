Главной темой форума стартапов Startup Village в "Сколково" станут космические технологии

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Международная конференция Startup Village 2021, организаторами которой являются фонд "Сколково" и ВЭБ.РФ при поддержке Роскосмоса, пройдет 24-25 мая. Форум приурочен к юбилею полета Юрия Гагарина в космос, говорится в сообщении организаторов.

"Крупнейшая в России и СНГ конференция для стартапов Startup Village состоится в Инновационном центре "Сколково" 24-25 мая. В этом году она пройдет при поддержке ВЭБ.РФ и госкорпорации "Роскосмос" под девизом "Packing for Mars. Автостопом по инновациям". Мероприятие приурочено к годовщине первого космического полета, который открыл новую страницу в технологической истории человечества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2021 году было принято решение совместить онлайн и офлайн форматы. Дискуссии, интервью, мастер-классы будут и на площадке, и в прямом эфире на сайте мероприятия. В деловой программе конференции участники обсудят, как будет выглядеть космонавтика будущего, проведут посткризисный чекап бизнеса, оценят возможности внедрения молодых инновационных проектов в крупные корпорации через акселераторы и многое другое.

Так, различные аспекты технологий настоящего и будущего будут затронуты на сессиях: "Изобретение пикселя и эволюция цифровых фильмов", "Space cowboys. Дорога стартапам на IPO!", "Ты просто космос! Циркулярность и цифра в модной индустрии", "Пробуждение силы. Почему NFT обсуждает весь мир?". Впервые на связь со "Сколково" выйдет экипаж Международной космической станции (МКС)

Специальным гостем мероприятия станет технический директор Google Рэй Курцвейл, футуролог, один из самых ярких мыслителей современности, который предсказал, в частности, появление экзоскелетов и управление компьютером с помощью голоса. Также в форуме примут участие председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, сооснователь студии Pixar Элви Рэй Смит, генеральный директор по продажам и маркетингу корпорации Intel Шеннон Пулен и другие.

В рамках Startup Village также пройдет выставка инновационных проектов Startup Bazaar. В ней принимают участие компании из России, Италии, Южной Кореи, Катара и других стран: в офлайн-формате - более 100 стартапов, еще 400 будут представлены на онлайн-платформе. Молодые технологические компании продемонстрируют перспективные российские разработки - от прототипов до готовой продукции - в сфере IT, биомедицины, энергосбережения, промышленных технологий.

О конференции

Конференция Startup Village, которая в этом году пройдет в девятый раз, традиционно выступает площадкой обсуждения трендов и идей, в котором участвуют основатели стартапов, успешные бизнесмены, инвесторы, крупные технологические корпорации и представители власти. В прошлом году в условиях новой реальности организаторы впервые проводили Startup Village онлайн. Количество просмотров конференции превысило 185 тыс. на сайте и более 1,5 млн на внешних ресурсах.