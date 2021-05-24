Рогозин отмечает трехлетие на посту главы Роскосмоса

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Ровно три года прошло с момента назначения Дмитрия Рогозина генеральным директором госкорпорации "Роскосмос". Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал 24 мая 2018 года.

За это время госкорпорация побила рекорд по количеству пусков без аварий, уменьшила долги и начала интегрировать разрозненные предприятия в холдинги. ТАСС собрал главные результаты работы Рогозина за три года и дальнейшие планы Роскосмоса.

Безопасность и скорость

В конце апреля 2021 года был побит рекорд, установленный еще в 1990-е, - Роскосмос провел 58 пусков подряд без аварий. "Пусковая кампания госкорпорации "Роскосмос" в 2019 и 2020 годах сопровождалась стопроцентной безаварийностью, что позволило повысить среднюю пятилетнюю успешность пусков российских ракет космического назначения до 97%. Данный показатель соответствует контрольному уровню, установленному стратегией развития госкорпорации до 2025 года", - отметили в пресс-службе Роскосмоса. Всего после назначения Рогозина Россия запустила в космос 62 ракеты.

Кроме того, за это время была отработана новая схема запуска пилотируемых кораблей к МКС. В 2020 году "Союз МС-17" с тремя космонавтами на борту добрался до станции всего за три часа три минуты. И первый в 2021 году пилотируемый полет на корабле "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18") также прошел по сверхкороткой двухвитковой схеме. Раньше космонавтам приходилось лететь до МКС гораздо дольше - до двух дней.

Боевые пуски

Из 62 запущенных ракет космического назначения 10 вывели на орбиты аппараты в интересах Минобороны России.

Также в 2019-2020 годах было успешно выполнено 17 учебно-боевых пусков межконтинентальных баллистических ракет морского и наземного базирования, которые составляют основу ядерного щита России и производятся на предприятиях госкорпорации.

"Сейчас госкорпорация завершает разработку стратегической межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", которая будет передана военным для проведения ее первых летных испытаний", - подчеркнули в Роскосмосе.

От "Ангары" до "Амура"

Сейчас полеты российских космонавтов осуществляются только с космодрома Байконур, который находится на территории Казахстана. На космодроме Восточный в рамках второй очереди строится стартовый стол под ракету-носитель "Ангара", на которой в будущем планируется осуществлять запуски перспективного пилотируемого корабля "Орел".

"К месту стройки доставлены тяжеловесные составные части пускового стола, завершен монтаж основной части технологического оборудования комплекса, в нынешнем году госкорпорация приступит к его испытаниям. Все работы ведутся даже с небольшим опережением по отношению к ранее утвержденному графику", - заявили в пресс-службе Роскосмоса.

Первый запуск "Ангары" с Восточного с пилотируемым кораблем "Орел" запланирован на 15 декабря 2023 года. При этом летные испытания данного типа носителя возобновились в декабре 2020 года, пуск был осуществлен впервые за шесть лет. Также с космодрома Восточный в будущем планируются старты принципиально новой метановой ракеты-носителя "Амур" с многоразовой возвращаемой ступенью, госконтракт на создание эскизного проекта которой был подписан 5 октября 2020 года.

Еще одна разрабатываемая в РФ ракета - "Союз-5" - создается в рамках международного проекта "Байтерек", в котором Казахстан отвечает за создание наземной инфраструктуры путем модернизации стартового комплекса "Зенит-М".

Рогозин неоднократно говорил о начале перехода Роскосмоса на новую ракетно-космическую технику. "Мы стоим на пороге очень важных изменений в нашей отрасли: переход на новую ракетно-космическую технику, начало лунных исследований", - отмечал он в рамках поздравления с 60-летием первого полета человека в космос.

Беспилотные трамваи и поезда

В 2020 году в условиях пандемии Роскосмос увеличил выручку в рамках программы диверсификации Роскосмоса до 12 млрд рублей. "В рамках программы диверсификации производства налажены поставки в регионы России современного легкорельсового транспорта. Роскосмос начал производство и поставки за рубеж систем водоочистки и водоподготовки, а также опреснения воды", - отметили в Роскосмосе.

Так, в мае 2019 года Усть-Катавский вагоностроительный завод, который входит в госкорпорацию и производит трамваи, заработал после долгого простоя. В итоге в 2019 и 2020 годах предприятие вышло в плюс. Сейчас УКВЗ работает над созданием беспилотного трамвая.

В свою очередь корпорация "Московский институт теплотехники", которая является разработчиком межконтинентальных баллистических ракет "Тополь", "Тополь-М", "Ярс" и "Булава", в рамках диверсификации создает поезд на магнитной подушке, который сможет работать и в беспилотном режиме. Ожидается, что его макет впервые будет представлен в августе.

С горизонтом в 10 лет

18 февраля наблюдательный совет Роскосмоса утвердил стратегию развития госкорпорации на период до 2025 года и перспективу до 2030 года. Общаясь с журналистами в МГУ им. М. В. Ломоносова Рогозин выразил мнение, что в РФ должна быть создана единая космическая госпрограмма (ЕКП), которую нужно построить примерно "по образу и подобию программы вооружения" с горизонтом исполнения в 10 лет.

В 2020 году Единая космическая программа была подана на рассмотрение в правительство, подпрограмма "Сфера" в новой редакции была направлена в кабмин в мае, альтернативный вариант лунной программы с использованием четырехпусковой схемы полета к естественному спутнику Земли планируется направить в июне.

По словам Рогозина, ЕКП поможет решить проблему дефицита средств по проекту космической обсерватории "Спектр-УФ", который является продолжением проекта "Спектр-РГ", успешно запущенного к точке Лагранжа L2 в 2019 году. Сейчас обсерватория "успешно работает на расстоянии 1,5 млн км", отметили в Роскосмосе.

В июле 2021 года к МКС будет запущен многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука". Он предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. С МЛМ российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры, второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос.

Осенью на МКС в составе экипажа "Союза МС-19" с космонавтам Антоном Шкаплеровым полетят актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Им предстоит снять первый художественный фильм в космосе. С понедельника у них начинаются тренировки в подмосковном Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.

В 2022 году планируется запуск российско-европейской миссии "ЭкзоМарс" и завершение строительства Национального космического центра, где будут работать 20 тыс. инженеров российской ракетно-космической промышленности.

В будущем РФ планирует создавать на Луне Международную научную лунную станцию (МНЛС) с Китаем. Соответствующий меморандум и взаимопонимании страны подписали в 2021 году. В свою очередь Роскосмос планирует отправить на естественный спутник Земли автоматическую посадочную станцию "Луна-25", орбитальный аппарат "Луна-26", тяжелую посадочную миссию "Луна-27" с бурильной установкой.