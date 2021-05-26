В России разработали часы с индикацией возможного времени запуска ракеты на Марс

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Российский предприниматель Константин Чайкин разработал часы, которые могут определять не только время, но и стартовое окно на Марс для космического корабля. Об этом говорится в материалах Федерального института промышленной собственности (имеются в распоряжении ТАСС).

"Изобретение относится к области часовой техники, а, более конкретно, к часовым механизмам усложненного типа с дополнительными функциями индикации на часах времени окна запуска (стартового окна) космического корабля на Марс",- говорится в документе.

Период обращения подвижного элемента механизма индикации стартового окна, отмечается в материалах, составляет 780 земных суток. Этот механизм "позволяет определить время оптимального стартового окна, имеющего продолжительность в 20 суток и начинающегося за 96 дней до даты противостояния между Землей и Марсом". Часы могут быть приборными, интерьерными, наручными и переносными. Они дополнительно содержат индикацию в том числе марсианского времени. Время до стартового окна на Марс может отображаться на дополнительном циферблате, шкале или апертуре на циферблате.

"На Земле указанные часы могут быть как в механическом, так и кварцевом исполнении. При этом в качестве основы для таких часов может быть взят любой стандартно выпускаемый часовой механизм", - подчеркивается в документе.

Стартовое окно - оптимальное время запуска космического аппарата, которое позволяет отправить межпланетную станцию с наименьшим расходом топлива. Стартовые окна на Марс повторяются примерно через 780 суток. Поэтому российско-европейская миссия "ЭкзоМарс" была перенесена сразу на года - с 2020 на 2022.