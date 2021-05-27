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Российский спутник дистанционного зондирования Земли снял затмение суперлуны из космоса

Оно наблюдалось 26 мая с 12:45 до 15:53 мск

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Российский спутник "Аист-2Д", который обычно снимает Землю, сфотографировал затмение суперлуны. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

Несколько фаз данного астрономического явления смог запечатлеть малый космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Аист-2Д", который расположен на высоте 490 км от поверхности Земли", - говорится в сообщении.

Ранее исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил ТАСС, что обычно камеры спутника "Аист-2Д" направлены на Землю, поскольку это аппарат дистанционного зондирования Земли. Чтобы снимать другие небесные тела, ориентацию аппарата меняют.

26 мая можно было наблюдать сразу три астрономических события, связанные с Луной: перигей, полнолуние и полное затмение Луны. В этот день можно было увидеть так называемую суперлуну - самую большую Луну 2021 года.

Затмение суперлуны, находящейся ближе всего к Земле в этом году, наблюдалось в среду с 12:45 до 15:53 мск. В России его можно было посмотреть на Дальнем Востоке.

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