Российский спутник дистанционного зондирования Земли снял затмение суперлуны из космоса

Несколько фаз данного астрономического явления смог запечатлеть малый космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Аист-2Д", который расположен на высоте 490 км от поверхности Земли", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Российский спутник "Аист-2Д", который обычно снимает Землю, сфотографировал затмение суперлуны. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

Сегодня утром Луна подошла к Земле на самое близкое в этом году расстояние — данное явление называют #Суперлуние Российский спутник #Аист2Д , находящийся на высоте 490 км от Земли, сфотографировал в этот момент наш естественный спутник pic.twitter.com/FhOvBD6URJ

Ранее исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил ТАСС, что обычно камеры спутника "Аист-2Д" направлены на Землю, поскольку это аппарат дистанционного зондирования Земли. Чтобы снимать другие небесные тела, ориентацию аппарата меняют.

26 мая можно было наблюдать сразу три астрономических события, связанные с Луной: перигей, полнолуние и полное затмение Луны. В этот день можно было увидеть так называемую суперлуну - самую большую Луну 2021 года.

Затмение суперлуны, находящейся ближе всего к Земле в этом году, наблюдалось в среду с 12:45 до 15:53 мск. В России его можно было посмотреть на Дальнем Востоке.