Космонавты на МКС отдохнут с 12 по 14 июня по случаю празднования Дня России

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, находящиеся на борту Международной космической станции (МКС), будут отдыхать с 12 по 14 июня по случаю празднования Дня России, который отмечается 12 июня. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса в пятницу.

"12, 13 и 14 июня - выходные", - отметили в госкорпорации.

Согласно производственному календарю, россиян также ждут длинные выходные - с 12 по 14 июня в связи с празднованием Дня России. Выходные продлятся три дня, поскольку праздник попадает на субботу.

Сейчас на борту МКС находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хосидэ.