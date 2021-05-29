Специалисты обнаружили в Приамурье отделившиеся части стартовавшего с Восточного "Союза"

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 29 мая. /ТАСС/. Специалисты в Амурской области обнаружили в Зейском районе все четыре части боковых блоков первой ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б", успешно стартовавшей с космодрома Восточный. Об этом в субботу ТАСС сообщил начальник отдела НИИ стартовых комплексов имени В. П. Бармина Александр Двуреченский (филиал Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры - ЦЭНКИ).

"Все четыре части боковых блоков первой ступени обнаружены. С завтрашнего дня приступим к мероприятиям по подготовке их эвакуации, будут произведены экологические пробы и другое", - сказал Двуреченский.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", которая вывела 36 британских спутников связи OneWeb на орбиту, была запущена в 20:38 мск в пятницу. Это седьмой запуск спутников OneWeb и четвертый полностью коммерческий пуск с Восточного. Он должен довести число космических аппаратов британской компании на орбите до 218.

Амурская область статус космической получила в 2016 году, когда с космодрома Восточный 28 апреля состоялся успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б", которая вывела на орбиту три искусственных спутника земли.

Космодром Восточный - первый российский гражданский космодром.