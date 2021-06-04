Рогозин в беседе с главой NASA поддержал идею продлить работу МКС до 2030 года

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в телефонной беседе с главой NASA Биллом Нельсоном поддержал идею продлить эксплуатацию Международной космической станции (МКС) до 2030 года. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе госкорпорации.

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По ее данным, Нельсон позитивно оценил двустороннее взаимодействие в космосе и сообщил о намерении продлить эксплуатацию МКС до 2030 года "при обеспечении необходимого государственного финансирования".

"Поддержав главу NASA, Рогозин отметил выполнение в полном объеме российской стороной обязательств по поддержанию эксплуатации МКС и рассказал о планах по развитию российского сегмента станций", - добавили в госкорпорации.

Стороны также обсудили санкции против российских предприятий космической отрасли. "Кроме того, Дмитрий Рогозин выдвинул ряд инициатив по организации российско-американского сотрудничества в области фундаментальных космических исследований", - заключили в Роскосмосе.