Космический корабль Dragon состыковался с МКС

ТАСС, 5 июня. Космический корабль Dragon компании SpaceX успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС). Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX автономно состыковался с <...> модулем Harmony орбитальной лаборатории [МКС] в 05:09 (12:09 мск) по восточному времени в субботу, 5 июня", - говорится в сообщении.

Корабль был запущен в рамках 22-й коммерческой миссии SpaceX по пополнению запасов на МКС. Через месяц он вернется на Землю с грузом и материалами, полученными в ходе исследований на станции.

Ранее сообщалось, что компания SpaceX 3 июня осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon. Как и планировалось, на орбитальный комплекс были доставлены примерно 3,3 тонны грузов, включая продовольствие и материалы для серии научных экспериментов. Они, в частности, касаются разработки новых лекарств для лечения болезни почек и выведения новых растений, которые в меньшей степени нуждаются в воде и пестицидах. Кроме того, на борту корабля две новые солнечные батареи.