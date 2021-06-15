Рогозин сообщил, что обработка данных с обсерватории "Спектр-РГ" займет до трех лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Специалистам потребуется два-три года, чтобы расшифровать данные, которые уже получила космическая обсерватория "Спектр-РГ". Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в рамках Глобальной конференции по исследованию космического пространства GLEX-2021.

"Два-три года уйдет на обработку тех данных, которые уже поступили", - сказал он.

Глава Роскосмоса добавил, что сейчас не хватает сил, чтобы все эти данные расшифровать.

Космический аппарат "Спектр-РГ" был разработан в НПО им. С. А. Лавочкина (входит в Роскосмос). Он создан с участием Германии в рамках Федеральной космической программы России по заказу Российской академии наук. Обсерватория сканирует небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением. В конце октября прошлого года она успешно достигла рабочей орбиты, расположенной в точке L2.

Работой обсерватории управляет НПО им. Лавочкина. Данные с телескопов принимаются в Центрах Дальней космической связи в Медвежьих Озерах, Уссурийске, Байконуре. Их обработкой занимаются в том числе аспиранты и молодые ученые.