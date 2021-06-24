Орбиту МКС поднимут для подготовки к запуску кораблей Starliner и "Союз МС-19"

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Орбита Международной космической станции (МКС) будет поднята на 850 м утром 24 июня. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"Высоту орбиты Международной космической станции 24 июня 2021 года планируется увеличить на 850 метров с помощью двигателей транспортного грузового корабля "Прогресс МС-16", - отметили в пресс-службе.

Плановая коррекция орбиты позволит сформировать баллистические условия перед стартом американского пилотируемого корабля CST-100 Starliner без экипажа, российского транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-19" и посадкой спускаемого аппарата "Союза МС-18".

По предварительным данным, маневр будет проведен с помощью двигательной установки грузового корабля "Прогресс МС-16". Она будет включена в 05:40 мск. Двигатели проработают в течение 466 секунд. Величина импульса составит 0,5 м/с. "После проведения корректирующего маневра средняя высота орбиты МКС увеличится на 0,85 км", - сказали в госкорпорации.

Средняя высота орбиты МКС после коррекции составит 420,3 км.

В настоящее время на борту МКС находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хосидэ. На корабле "Союз МС-19" на борт МКС должны прилететь космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые снимут первый художественный фильм в космосе.